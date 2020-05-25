Сегодня министр строительства и ЖКХ Саратовской области отмечает день рождения

25 Май 2020 2020-05-25T13:03:00+03:00

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Сегодня, 25 мая, министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев отмечает 42-летие.

Он родился в 1978 году, в 2000-м окончил СГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 2000 по 2009 год работал в коммерческих структурах, до 2016 года был начальником отдела капитального строительства комитета по архитектуре, градостроительной политике и капитальному строительству администрации города. В декабре 2016 года стал трудиться в МУП «Саргоркапстройкомплект».

С июня 2017 до марта 2019 года он был первым замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области.

В марте 2019 Павла Мигачева назначили замглавы администрации Саратова по строительству.

В июне 2019 года назначен исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, в июле занял пост министра.

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ИСТОЧНИК KP.RU