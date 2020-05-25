ГИБДД Саратова: за два дня пешеходы нарушили ПДД 30 раз, а водители — 35

25 Май 2020 2020-05-25T12:17:59+03:00

В Госавтоинспекции напомнили, как надо вести себя на дороге

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В Саратове 20 и 22 мая проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно направлено на предупреждение ДТП, связанных с наездом на пешеходов.

- За время проведения операции инспекторы выявили 35 нарушений водителями, которые не предоставили преимущество пешеходам, и 30 — пешеходами, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД просят саратовцев соблюдать ПДД. Водитель перед пешеходном переходе обязан снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить людей. Пешеходы, в свою очередь, должны выходить на дорогу, убедившись в личной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU