ГИБДД Саратова: за два дня пешеходы нарушили ПДД 30 раз, а водители — 35
В Саратове 20 и 22 мая проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно направлено на предупреждение ДТП, связанных с наездом на пешеходов.
- За время проведения операции инспекторы выявили 35 нарушений водителями, которые не предоставили преимущество пешеходам, и 30 — пешеходами, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
В ГИБДД просят саратовцев соблюдать ПДД. Водитель перед пешеходном переходе обязан снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить людей. Пешеходы, в свою очередь, должны выходить на дорогу, убедившись в личной безопасности.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU