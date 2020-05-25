Самоизоляция в Саратове: родители привели в дежурные группы детсадов почти 1,2 тыс. детей

25 Май 2020 2020-05-25T12:51:59+03:00

При приеме в учреждения малышам измерили температуру

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Сегодня, 25 мая, во время самоизоляции в 131 дежурную группу в 78 детсадах родители привели 1 183 ребенка.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Сначала малышам измерили температуру, а потом запустили в учреждения, где проводятся кварцевание и дезинфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU