На этой неделе в Саратовскую область придет 30-градусная жара

25 Май 2020 2020-05-25T12:43:15+03:00

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На этой неделе в Саратовской области ожидается потепление, но во вторник будет еще прохладно из-за выхода каспийского циклона.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, завтра на большей части территории области будут дожди и грозы, при этом порывы северо-восточного ветра могут достигнут 15-20 м/с, при грозах до 23 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +8…+13 градусов, днем потеплеет до +16…+21 градусов, в Левобережье — до +23…+28.

В Саратове ожидается такая же погода, днем температура поднимется не выше 18-20 градусов тепла. Начиная со среды, начнется потепление — +22 градуса, в четверг — +23 градуса, в пятницу — +25 градусов.

По области во вторник будет 19-24 градуса тепла, на востоке — до +30, в среду — 19-24 градуса тепла, на востоке также до +30, в четверг — от 23 до 28 градусов тепла, а в пятницу — от 24 до 29 градусов тепла.

Синоптик отметила, что к концу недели температура станет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU