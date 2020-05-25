Индекс самоизоляции в Саратове достиг 1,3 балла
На улице очень много людей
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Индекс самоизоляции жителей Саратова достиг отметки 1,3 балла.
Такие сведения дает сервис портала Яндекс днем 25 мая.
- На улице очень много людей, оставайтесь дома, — сообщает сервис.
Среди российских городов самый низкий уровень самоизоляции — 0,7 балла — зарегистрирован в Иркутске.
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ИСТОЧНИК KP.RU