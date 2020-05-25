2020-05-25T11:32:06+03:00
Общество

Поликлиники Саратова продолжают принимать пациентов

Для посещения врача необходимо будет пройти специальный фильтр
Екатерина Семенова
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Тимур Савинов, главный врач поликлиники №17 Ленинского района Саратова, член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионеТимур Савинов, главный врач поликлиники №17 Ленинского района Саратова, член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионеФото: Антон Угольков
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Главный врач поликлиники №17 Ленинского района Саратова, член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе Тимур Савинов стал одним из спикеров пресс-конференции в «Комсомольской правде» сегодня, 25 мая. Он рассказал, почему в России удалось избежать массового распространения коронавируса.

По словам Тимура Савинова, страна не провалилась в «яму» из-за своевременных действий властей, которые объявили ограничительные меры. Это позволило не только предотвратить стихийное распространение заболевания, но и дало время подготовить коечный фонд. На сегодня в Саратовской области готовы уже 2 338 коек. Также выросло число тестирований населения.

Тимур Савинов рассказал, как сейчас работают поликлиники. Он отметил, что при ухудшении самочувствия рекомендуется вызвать врача на дом. Он решит, следует ли пациента записать на прием или ему нужна госпитализация. Однако гражданин может и сам прийти в поликлинику, пройдя специальный фильтр. Нет препятствий и в сдаче анализов или прохождении инструментальных обследований.

- Никто без помощи не окажется, — подчеркнул Тимур Савинов.

Тем не менее основная нагрузка легла на участковых врачей-терапевтов, которые ходят по вызовам. Объем работы у них вырос вдвое — с 200 до 400 вызовов ежедневно. Все медики обеспечены средствами защиты, обычно они выезжают на автомобиле.

Большую помощь, по словам Тимура Савинова, оказывают волонтеры. Они разносят рецепты, лекарства, листы нетрудоспособности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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