ООО «КВС» будет следить за потребителями воды с помощью дронов

25 Май 2020 2020-05-25T11:36:27+03:00

Искать неучтенные бани и теплицы саратовцев будут с помощью квадрокоптеров Фото: Олег ЗОЛОТО

Будут выявлять неучтенные бани, теплицы и иные постройки, где есть расход воды

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В этом году ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» планирует усилить меры по борьбе с «самовольщиками», для этого будут использоваться различные современные технологии, в том числе дроны (квадрокоптеры) для обследования территорий на предмет наличия бань, теплиц, бассейнов и иных построек, не учтенных в расчете потребления воды при выдаче технических условий подключения к городским коммуникациям.

Это позволит выявлять абонентов, которые незаконно присоединили к централизованной системе водоснабжения дополнительные постройки, то есть с осуществлением самовольной врезки.

Незаконные подключения приводят к нарушению гидравлического режима работы сетей, а также могут ухудшить качество водоснабжения добросовестных потребителей услуг.

В мае 2020 года ООО «КВС» направило абонентам частного сектора 17 тыс. опросных бланков, в которых необходимо указать наличие дополнительных строений, площадь земельного участка, а также вид использования водоснабжения (централизованное или нецентрализованное). Собранные данные позволят скорректировать выставление счетов за водопотребление и водоотведение.

Согласно действующему законодательству («Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.) самовольные врезки в централизованные системы водоснабжения и водоотведения подлежат отключению. Кроме того, нарушителю выставляется плата за потребленные ресурсы за 3 месяца, предшествующих месяцу выявления, по пропускной способности трубы. Например, для водопровода d25 мм плата за самовольное пользование водой составит более 100 тыс. руб.

Возобновление подачи ресурса на объект будет возможно только после оформления подключения в установленном законом порядке. При этом оформлению подлежат коммуникации, проложенные в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Получить консультацию по оформлению водопровода можно в контакт-центре предприятия по телефону: 32-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU