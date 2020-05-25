В Саратове мошенница обманула собирающуюся сдавать комнату пенсионерку
В Ленинском районе Саратова мошенники обманули пенсионерку, которая хотела сдавать комнату в квартире.
- Женщина разместила на одном из сайтов объявление. Ей позвонила незнакомка и заявила, что хочет снять жилье и внести предоплату. Для этого она предложила пройти к банкомату. После нескольких операций пожилая женщина лишилась 39 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
После этого пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители возбудили дело.
В главке напоминают об уловках мошенников. При покупке в интернете взвесьте все за и против. Если сумма большая, просите о наложенном платеже и не делайте предоплат, когда продавец хочет забронировать вещь.
Нельзя рассказывать незнакомцам секретную информацию, что находится на обратной стороне вашей карты, а также передавать коды из СМС. Тем более не стоит вводить в банкомате данные, которые вам диктуют аферисты.
Обо всех случаях мошенничества, сообщайте в полицию по номеру 02 (102 — с мобильного).
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ИСТОЧНИК KP.RU