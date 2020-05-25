Москвич-нелегал совратил 15-летнюю девочку из села под Саратовом

25 Май 2020 2020-05-25T11:55:44+03:00

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В Саратове вынесен приговор 46-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексе и развращении 15-летней девочки.

Было установлено, что в ноябре 2018 года нелегальный житель Москвы познакомился в соцсети в 15-летней девочкой из села в Красноармейском районе. Они созванивались и обменивались СМС сексуального содержания целый год — до октября 2019 года.

Мать девочки узнала о случившемся и сообщила в полицию. В ходе расследования удалось установить также, что в июне 2019 года мужчина и девочка вступили в интимную связь.

Сотрудники полиции выяснили место жительства мужчины. Суд отправил его в колонию общего режима на год и семь месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU