Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб сегодня, 25 мая, подтвердил информацию регионального о 98 случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.
Общее число зараженных в регионе составило 2 516.
За сутки в России подтверждено 8 946 случаев заболевания, 92 смерти от коронавируса и 5 499 выздоровевших.
За весь период в РФ выявлено более 353 тыс. зараженных COVID-19.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU