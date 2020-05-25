Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

25 Май 2020 2020-05-25T10:49:04+03:00

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Федеральный штаб сегодня, 25 мая, подтвердил информацию регионального о 98 случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Общее число зараженных в регионе составило 2 516.

За сутки в России подтверждено 8 946 случаев заболевания, 92 смерти от коронавируса и 5 499 выздоровевших.

За весь период в РФ выявлено более 353 тыс. зараженных COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU