Саратовский областной центр народного творчества проводит онлайн выставку детских рисунков

25 Май 2020 2020-05-25T10:41:11+03:00

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В преддверии празднования Дня защиты детей Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой проводит онлайн выставку детских рисунков «Пусть всегда будет СОЛНЦЕ».

В ней с большим желанием участвуют дети из кружков и студий изобразительного искусства со всех районов области и города Саратова. Самой маленькой участнице выставки – всего 3 года Это Олеся Валтын из Новобурасского района, создавшая рисунок под руководством своей мамы и одновременно руководителя кружка «Семицветик» Елшанского СДК Татьяны Александровны Валтын. Назвала его маленькая художница «Пусть всегда будет солнце» в тему проекта, ведь он о лете, солнце и отличном настроении.

Лучшие работы можно посмотреть на сайте ГАУК «СОЦНТ» http://www.socnt.ru и в социальных сетях Центра:

https://vk.com/socnt

https://www.instagram.com/socnt_64

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ИСТОЧНИК KP.RU