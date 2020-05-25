Саратовский областной центр народного творчества проводит онлайн выставку детских рисунков
В преддверии празднования Дня защиты детей Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой проводит онлайн выставку детских рисунков «Пусть всегда будет СОЛНЦЕ».
В ней с большим желанием участвуют дети из кружков и студий изобразительного искусства со всех районов области и города Саратова. Самой маленькой участнице выставки – всего 3 года Это Олеся Валтын из Новобурасского района, создавшая рисунок под руководством своей мамы и одновременно руководителя кружка «Семицветик» Елшанского СДК Татьяны Александровны Валтын. Назвала его маленькая художница «Пусть всегда будет солнце» в тему проекта, ведь он о лете, солнце и отличном настроении.
Лучшие работы можно посмотреть на сайте ГАУК «СОЦНТ» http://www.socnt.ru и в социальных сетях Центра:
https://www.instagram.com/socnt_64
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ИСТОЧНИК KP.RU