Ковид-диссиденты — люди неразумные: главный саратовский психиатр призвал не верить отрицателям коронавируса
Главный врач Саратовской областной психиатрической больницы имени Святой Софии Александр Паращенко на пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказал о ковид-диссидентстве.
Он считает, что люди, демонстративно отрицающие коронавирус — не гармоничные не слишком разумные.
- Они хотят выделиться и представить оригинальное, на их взгляд, мнение. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, ведь за этим людьми идут другие, — считает Александр Паращенко.
Он подчеркнул, что власти принимают те или иные решения об ограничительных мероприятий на основании заключений экспертов.
- Не очень умно не верить врачу. Десятки и сотни тысяч болеют коронавирусом по всему миру и удивительно, что можно это как-то отрицать, — отметил главный психиатр Саратовской области.
Он также заявил, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 во многом уникальна — от нее пока нет защиты кроме масок, перчаток и дистанцирования.
Кроме ковид-диссидентства есть и ковидо-фобия. По словам Александра Паращенко, у некоторых людей крайне мнительный характер, они боятся инфекции, постоянно моют руки и ходят в перчатках. При разного роды эпидемиях таких людей становится больге, но в основном они получают помощь амбулаторно и госпитализация им не требуется.
Также Александр Паращенко сообщил, что несмотря на общую нервозность в обществе пока нет ярко выраженных психических срывов из-за коронавируса, стало даже меньше суицидов и алкогольных психозов. Значительно сократилась плановая госпитализация в психиатрические стационары.
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ИСТОЧНИК KP.RU