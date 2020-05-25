2020-05-25T10:18:20+03:00
Общество

Ковид-диссиденты — люди неразумные: главный саратовский психиатр призвал не верить отрицателям коронавируса

На пресс-конференции в «Комсомольской правде» Александр Паращенко рассказал о ковидо-фобии и ковид-диссидентстве
Екатерина Семенова
Поделиться:
Александр Паращенко, к.м.н.; главный внештатный специалист психиатр / главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Саратовской области; главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»Александр Паращенко, к.м.н.; главный внештатный специалист психиатр / главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Саратовской области; главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»Фото: Антон Угольков
Изменить размер текста:

Главный врач Саратовской областной психиатрической больницы имени Святой Софии Александр Паращенко на пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказал о ковид-диссидентстве.

Он считает, что люди, демонстративно отрицающие коронавирус — не гармоничные не слишком разумные.

- Они хотят выделиться и представить оригинальное, на их взгляд, мнение. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, ведь за этим людьми идут другие, — считает Александр Паращенко.

Он подчеркнул, что власти принимают те или иные решения об ограничительных мероприятий на основании заключений экспертов.

- Не очень умно не верить врачу. Десятки и сотни тысяч болеют коронавирусом по всему миру и удивительно, что можно это как-то отрицать, — отметил главный психиатр Саратовской области.

Он также заявил, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 во многом уникальна — от нее пока нет защиты кроме масок, перчаток и дистанцирования.

Кроме ковид-диссидентства есть и ковидо-фобия. По словам Александра Паращенко, у некоторых людей крайне мнительный характер, они боятся инфекции, постоянно моют руки и ходят в перчатках. При разного роды эпидемиях таких людей становится больге, но в основном они получают помощь амбулаторно и госпитализация им не требуется.

Также Александр Паращенко сообщил, что несмотря на общую нервозность в обществе пока нет ярко выраженных психических срывов из-за коронавируса, стало даже меньше суицидов и алкогольных психозов. Значительно сократилась плановая госпитализация в психиатрические стационары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алексей Данилов: У нас две крайности — одни в панике от эпидемии, другие в нее не верят

Главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Саратовской области пояснил, кому на работе можно обходиться без масок и при каких условиях

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Саратовский областной центр народного творчества проводит онлайн выставку детских рисунков
Ковид-диссиденты — люди неразумные: главный саратовский психиатр призвал не верить отрицателям коронавируса
В мэрию Саратова за два дня 46 человек позвонили с вопросами про открытие бань, кладбищ и приезда из Москвы
Алексей Данилов: У нас две крайности — одни в панике от эпидемии, другие в нее не верят
Выпускников всей России с «Последним звонком» в онлайн-трансляции поздравят учитель лицея и школьница из Саратова
Режим самоизоляции в Саратове будет продлен в июне
В Балакове водитель иномарки после двух столкновений отправился на домашнее лечение
В селе Краснопартизанского района на пожаре сгорел мужчина
В 2020 году в Саратове и Энгельсе построят семь детских садов
Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 мая 2020: еще 98 новых случаев
В Ртищеве «десятка» сбила пенсионера
В Красноармейске местные жители нашли скелет во время строительства дома
Митрополит Лонгин удивился слухам о своей отставке
Под Саратовом парень без прав на мопеде влетел в здание и попал в больницу
В больнице Красноармейска умер от ножевых ран мужчина
В Балашове найден труп мужчины
В понедельник столбик термометра поднимется до +20 градусов
Саратовцы смогут лично задать вопрос и. о. руководителя СКР в регионе
Коронавирус убил еще двух человек в Саратовской области
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 мая 2020 года: еще 97 случаев
В Саратове объявили «оранжевый уровень опасности» по заморозкам
В саратовских соцсетях «отправляют в отставку» митрополита Лонгина
В Саратове возложили цветы перед памятником Кириллу и Мефодию
Саратовцы заметили новое строение на набережной Космонавтов
Митрополит Лонгин поздравил мусульман Саратовской области с праздником Ураза-Байрам
Пришедший на рынок без маски митрополит Лонгин: В сложившейся ситуации я полностью виноват
Саратовцев предупреждают о заморозках