В мэрию Саратова за два дня 46 человек позвонили с вопросами про открытие бань, кладбищ и приезда из Москвы

25 Май 2020 2020-05-25T10:01:06+03:00

Также горожане спрашивали про окончание режима самоизоляции

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За выходные, 23 и 24 мая, в колл-центр администрации Саратова обратились 46 саратовцев.

- Граждан волновали сроки открытия кладбищ, бань, магазинов одежды и обуви, а также поездок из Москвы и других городов в Саратов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Также горожане спрашивали про окончание режима самоизоляции. Как отметила ранее замруководителя Роспотребнадзора области Надежда Матвеева на мероприятии в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов», пока нет показателей, которые позволили бы его отменить с началом июня.

Напомним, в колл-центр администрации можно обратиться с 08:00 до 20:00 по телефонам 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.

Для обращений за консультативно-психологической помощью действует бесплатный и круглосуточный телефон доверия 8-800-2000-122.

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ИСТОЧНИК KP.RU