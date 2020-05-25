2020-05-25T10:13:47+03:00
Общество

Алексей Данилов: У нас две крайности — одни в панике от эпидемии, другие в нее не верят

Главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Саратовской области пояснил, кому на работе можно обходиться без масок и при каких условиях
Антон Угольков
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Алексей ДаниловАлексей ДаниловФото: Антон Угольков
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В Саратовской области действует масочный режим, но некоторые его игнорируют, и таких людей очень много. Это на круглом столе 25 мая в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» признал Алексей Данилов, главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Саратовской области, главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».

- У нас две крайности, некоторые панически боятся эпидемии, другие в нее не верят, относятся с недоверием ко всем ограничительным мерам

Но маски все же нужны. Абсолютной защиты они не дают. Однако человек, который соблюдает все требования профилактические, в любом случае получит меньшую «порцию» вируса, — отметил Данилов.

Он пояснил, что носить маску постоянно в ходе рабочего дня обязательно не всем.

- Есть определенные группы риска, те, кто работает с людьми. В целом же — в кабинете, на своих рабочих местах — не обязательно, но должны соблюдаться другие профилактические меры: обработка дезинфицирующим средством ручек дверей, рабочих поверхностей.

Важно, конечно, правильно пользоваться средствами профилактики, в том числе масками. Менять их, как требуется, утилизировать правильно, а не носить одну и ту же по несколько дней, — сказал Данилов.

Ранее замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева заметила, что пока нет причин отменять режим самоизоляции в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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