Выпускников всей России с «Последним звонком» в онлайн-трансляции поздравят учитель лицея и школьница из Саратова
Сегодня, 25 мая, в 11:00 по саратовскому времени стартует онлайн-акция «Последний звонок — 2020».
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, марафон откроет министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поздравит выпускников и расскажет о своих школьных годах. Цепочку выступлений подхватят педагоги и учащиеся из всех регионов страны.
От Саратовской области школьников поздравят учитель истории и обществознания Лицея математики и информатики, Герой Труда РФ, Заслуженный учитель России Людмила Корнилова, а также ученица 11 класса Физико-технического лицея №1 Саратова, победительница «Умниц и умников» Наталия Фоменко.
Учитель истории и обществознания Людмила Корнилова. Фото предоставлено министерством образования Саратовской области
Подробности можно узнать в группе министерства просвещения в соцсети «ВКонтакте».
Всероссийская акция в поддержку выпускников "Последний звонок".
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ИСТОЧНИК KP.RU