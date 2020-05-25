Режим самоизоляции в Саратове будет продлен в июне
Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева напомнила, что режим самоизоляции в Саратовской области официально действует до конца мая. Пока нет показателей, которые позволили бы его отменить с началом июня.
Об этом она заявила на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» 25 мая.
Матвеева напомнила, что в некоторых населенных пунктах и районах области введен карантин из-за вспышек там коронавирусной инфекции. Выезд и въезд там закрыт для всех, кроме спецтранспорта.
По-прежнему действуют ограничительные мероприятия по отношению к прибывшим из Москвы и Московской области — они должны две недели находиться на самоизоляции.
- Некоторые регионы уже начали постепенное снятие ограничительных мероприятий, но в Саратовской области пока для этого показателей нет, будем мониторинг вести, как только будут выполняться условия, будем принимать решения, — не дала надежды на скорую отмену ограничений Надежда Матвеева.
В пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» проходит заседание «круглого стола» на тему: «Снятие ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса: как не допустить «второй волны».Фото: Антон Угольков
ИСТОЧНИК KP.RU