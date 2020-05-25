2020-05-25T10:02:22+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Саратове будет продлен в июне

Такие выводы можно сделать из заявлений Надежды Матвеевой в пресс-центре «Комсомольской правды»
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Надежда МатвееваНадежда МатвееваФото: Антон Угольков
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Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева напомнила, что режим самоизоляции в Саратовской области официально действует до конца мая. Пока нет показателей, которые позволили бы его отменить с началом июня.

Об этом она заявила на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» 25 мая.

Матвеева напомнила, что в некоторых населенных пунктах и районах области введен карантин из-за вспышек там коронавирусной инфекции. Выезд и въезд там закрыт для всех, кроме спецтранспорта.

По-прежнему действуют ограничительные мероприятия по отношению к прибывшим из Москвы и Московской области — они должны две недели находиться на самоизоляции.

- Некоторые регионы уже начали постепенное снятие ограничительных мероприятий, но в Саратовской области пока для этого показателей нет, будем мониторинг вести, как только будут выполняться условия, будем принимать решения, — не дала надежды на скорую отмену ограничений Надежда Матвеева.

В пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» проходит заседание «круглого стола» на тему: «Снятие ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса: как не допустить «второй волны». Фото: Антон Угольков

В пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» проходит заседание «круглого стола» на тему: «Снятие ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса: как не допустить «второй волны».Фото: Антон Угольков

ИСТОЧНИК KP.RU

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