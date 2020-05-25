В Балакове водитель иномарки после двух столкновений отправился на домашнее лечение
В Балакове Саратовской области вчера вечером, 24 мая, водитель Renault Megane устроил ДТП.
- В 18:00 в районе дома №65 по Подсосенскому шоссе 23-летний парень за рулем иномарки во время обгона врезался в попутный Nissan Teana, а после — в опору контактной сети, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Водителя отпустили. Ему порекомендовали амбулаторное лечение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU