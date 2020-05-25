В Балакове водитель иномарки после двух столкновений отправился на домашнее лечение

25 Май 2020 2020-05-25T09:23:59+03:00

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В Балакове Саратовской области вчера вечером, 24 мая, водитель Renault Megane устроил ДТП.

- В 18:00 в районе дома №65 по Подсосенскому шоссе 23-летний парень за рулем иномарки во время обгона врезался в попутный Nissan Teana, а после — в опору контактной сети, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Водителя отпустили. Ему порекомендовали амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU