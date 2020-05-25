2020-05-25T09:18:55+03:00
Происшествия

В селе Краснопартизанского района на пожаре сгорел мужчина

Тело найдено на пепелище его дома
Екатерина Семенова
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В Краснопартизанском районе Саратовской области на пожаре погиб 58-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожар произошел в ночь на понедельник в селе Римско-Корсаковка.

Около 01:40 загорелся частный двухквартирный дом. Дом сгорел полностью, на пепелище было обнаружено обгоревшее тело 58-летнего хозяина.

На место трагедии выезжали следователи СУ СКР по Саратовской области. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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