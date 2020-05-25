В селе Краснопартизанского района на пожаре сгорел мужчина

25 Май 2020 2020-05-25T09:18:55+03:00

Тело найдено на пепелище его дома

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В Краснопартизанском районе Саратовской области на пожаре погиб 58-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожар произошел в ночь на понедельник в селе Римско-Корсаковка.

Около 01:40 загорелся частный двухквартирный дом. Дом сгорел полностью, на пепелище было обнаружено обгоревшее тело 58-летнего хозяина.

На место трагедии выезжали следователи СУ СКР по Саратовской области. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU