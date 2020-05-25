В 2020 году в Саратове и Энгельсе построят семь детских садов

25 Май 2020 2020-05-25T08:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Саратове и Энгельсе в рамках нацпроекта «Демография» построят семь новых детских садов.

Об этом заявил вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин в своем аккаунте в соцсети Instagram.

- У подрядчиков жесткие сроки, но прежде всего необходимо обеспечить качество выполненных работ. Их необходимо организовать таким образом, чтобы не допустить ошибки, допущенных в прошлом году. В течение недели все замечания, выявленные в ходе выездного совещания, должны быть исправлены, приведены в соответствие подъездные пути, завершено ограждение площадок, — отметил он.

Речь идет о втором корпусе МДОУ «Центр развития ребенка» — детском саду №101 «Жар-птица» на 160 мест в Волжском районе Саратова, саду на 100 мест в ЖК «Авиатор» в областном центре. А также пристройке дошкольного образования к МОУ «СОШ №66 им. Н.И. Вавилова» на 40 мест в Саратове, саду на 160 мест на улице 148-й Черниговской дивизии, 7, в Энгельсе, на 80 мест — на улицах Шелковичная и Тургенева, 1 в этом же городе.

Также появится сад на 100 мест на Провиантской улице, 23 в Октябрьском районе Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU