Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 мая 2020: еще 98 новых случаев
Сегодня, 25 мая, утром стало известно о 98 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.
Таким образом, общее количество зараженных в регионе — 2 516 человек.
По данным оперативного штаба области, с начала эпидемии выздоровели 812 человек, за сутки — 27.
Новые случаи распределились так:
Саратов — 42,
Александрово-Гайский район — 10,
Энгельсский — 9,
Балаковский — 8,
Ершовский — 3,
Татищевский, Балашовский и Дергачевский — по 3,
Ртищевский, Советский, Питерский и Турковский — по 2,
Самойловский, Пугачевский, Озинский, Красноармейский, Романовский, Ровенский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский и Воскресенский — по 1.
Среди новых заболевших 57 контактных лиц, 40 — с неустановленным источником заражения, один прибыл с других территорий.
По клиническому течению болезни они разделяются на тех, кто с пневмонией — 28, с бессимптомным течением — 38, с признаками ОРВИ — 22.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 3;
- 15-17 лет – 2;
- 18-19 лет – 2
- 20-29 лет – 8;
- 30-39 лет – 11;
- 40-49 лет – 19;
- 50-59 лет – 24;
- старше 60 – 29.
Всех заболевших наблюдают врачи. Круг тех, с кем они контактировали, определили и будут изолировать.
Также всего в Саратовской области сделано более 64 тыс. тестов на коронавирус, из них за сутки — 2 519.
ИСТОЧНИК KP.RU