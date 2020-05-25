2020-05-25T08:58:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 мая 2020: еще 98 новых случаев

Общее количество зараженных в регионе — 2 516 человек
Ольга Симонова
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Сегодня, 25 мая, утром стало известно о 98 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Таким образом, общее количество зараженных в регионе — 2 516 человек.

По данным оперативного штаба области, с начала эпидемии выздоровели 812 человек, за сутки — 27.

Новые случаи распределились так:

Саратов — 42,

Александрово-Гайский район — 10,

Энгельсский — 9,

Балаковский — 8,

Ершовский — 3,

Татищевский, Балашовский и Дергачевский — по 3,

Ртищевский, Советский, Питерский и Турковский — по 2,

Самойловский, Пугачевский, Озинский, Красноармейский, Романовский, Ровенский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский и Воскресенский — по 1.

Среди новых заболевших 57 контактных лиц, 40 — с неустановленным источником заражения, один прибыл с других территорий.

По клиническому течению болезни они разделяются на тех, кто с пневмонией — 28, с бессимптомным течением — 38, с признаками ОРВИ — 22.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 3;

- 15-17 лет – 2;

- 18-19 лет – 2

- 20-29 лет – 8;

- 30-39 лет – 11;

- 40-49 лет – 19;

- 50-59 лет – 24;

- старше 60 – 29.

Всех заболевших наблюдают врачи. Круг тех, с кем они контактировали, определили и будут изолировать.

Также всего в Саратовской области сделано более 64 тыс. тестов на коронавирус, из них за сутки — 2 519.

ИСТОЧНИК KP.RU

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