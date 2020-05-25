Митрополит Лонгин удивился слухам о своей отставке

25 Май 2020 2020-05-25T08:49:48+03:00

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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин отреагировал на сообщение о своей якобы предстоящей отставке.

- Я очень удивлен приписываемыми мне намерениями «уйти со своего поста» и «не быть связанным с Церковью», о которых сегодня рассказал своим подписчикам паблик «Типичный Саратов», ссылаясь на анонимный «источник в Епархии». Любому человеку очень странно узнавать о якобы твоих «решениях» от кого-то другого. Тем более тому, кто выполняет определенные обязанности, — написал Лонгин на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне в соцсетях появился соответствующий пост. Он набрал много комментариев, в основном негативных. Жители сочли публикацию недостоверной и клеветнической и потребовали ее удалить.

- Мне очень жаль, что этот пост сегодня обеспокоил и встревожил множество людей. Это либо чья-то больная фантазия, либо откровенная ложь, необъяснимая с точки зрения здравого смысла, но понятная в русле ведения заказных медийных кампаний. Думаю, что новостной паблик с немалым количеством подписчиков, должен отвечать за свои слова и внимательнее подходить к источникам информации, — считает Лонгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU