Под Саратовом парень без прав на мопеде влетел в здание и попал в больницу

25 Май 2020 2020-05-25T08:26:15+03:00

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Вчера, 24 мая, около 21:20 у дома №1 на Кипецкой улице в селе Кипцы Екатериновского района Саратовской области случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 19-летний парень без прав и шлема на мопеде потерял управление и влетел в стену здания.

Водителя госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU