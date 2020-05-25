Под Саратовом парень без прав на мопеде влетел в здание и попал в больницу
Юноша потерял управление
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Вчера, 24 мая, около 21:20 у дома №1 на Кипецкой улице в селе Кипцы Екатериновского района Саратовской области случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 19-летний парень без прав и шлема на мопеде потерял управление и влетел в стену здания.
Водителя госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU