2020-05-24T23:19:40+03:00
Спорт

Минспорта Саратовской области подал иск на 10 млн рублей к региональной федерации волейбола Анатолия Годаля

В новый сезон саратовский женский волейбольный клуб входит с новыми проблемами
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Александр Абросимов, министр молодежной политики и спорта Саратовской области, сначала раздает деньги клубам, а потом пытается забрать их назадАлександр Абросимов, министр молодежной политики и спорта Саратовской области, сначала раздает деньги клубам, а потом пытается забрать их назадФото: Александр Уриевский
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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области требует через суд вернуть 10 млн рублей от Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация волейбола Саратовской области», которую возглавляет Анатолий Годаль. Напомним, через нее, в том числе, финансируется женская команда «Протон-Саратов», участница Вышей лиги.

Министерство требует вернуть в областной бюджет грант в форме субсидий в размере 10 000 000 рублей. Мотивы и причины таких требований в судебных документах не называются.

Напомним, ранее минспорта пытался судиться с балаковским «Протоном-Саратов» и потерпел поражение. Теперь министерством иск подан к федерации, чьими руками, при помощи минспорта, была фактически ликвидирована предыдущая женская волейбольная команда высшей лиги.

Своим новым иском минспорта ставит под вопрос существование очередной волейбольной команды всероссийского уровня.

Арбитражный суд Саратовской области заявление министерства молодежной политики и спорта Саратовской области принял назначил по делу № А57-7133/2020 предварительное заседание.

Ранее минспорта области, указывая на формальные нарушения в документах конкурса на гранты, заставил через суд вернуть 8,6 млн рублей Федерацию хоккея Саратовской области, чем поставил хоккейные клубы региона в крайне тяжелую ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минспорта Саратовской области подал иск на 10 млн рублей к региональной федерации волейбола Анатолия Годаля