Коронавирус убил еще двух человек в Саратовской области
Количество умерших от COVID-19 в Саратовской области возросло до 20 человек. Еще двое скончались на минувших выходных.
Данные об этом опубликовал 24 мая официальный сайт «Стопкоронавирус.рф».
Кроме официально скончавшихся с диагнозом «коронавирус» еще 38 человек в Саратовской области к этому дню умерли по иным причинам. В основном это болезни сердечно-сосудистой системы, кровообращения и онкология. Один пациент с коронавирусом совершил самоубийство.
Выздоровевших в Саратовской области на текущую дату — 761 человек, за минувшие сутки выписаны сразу 62 пациента.
Всего в регионе зафиксировано 2 418 зараженных коронавирусом, только за сегодня к ним прибавилось— 97.
География распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU