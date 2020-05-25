Коронавирус убил еще двух человек в Саратовской области

25 Май 2020 2020-05-24T23:03:41+03:00

«Стопкоронавирус.рф» сообщил данные о смерти еще двух человек от коронавирусной инфекции в Саратовской области

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Количество умерших от COVID-19 в Саратовской области возросло до 20 человек. Еще двое скончались на минувших выходных.

Данные об этом опубликовал 24 мая официальный сайт «Стопкоронавирус.рф».

Кроме официально скончавшихся с диагнозом «коронавирус» еще 38 человек в Саратовской области к этому дню умерли по иным причинам. В основном это болезни сердечно-сосудистой системы, кровообращения и онкология. Один пациент с коронавирусом совершил самоубийство.

Выздоровевших в Саратовской области на текущую дату — 761 человек, за минувшие сутки выписаны сразу 62 пациента.

Всего в регионе зафиксировано 2 418 зараженных коронавирусом, только за сегодня к ним прибавилось— 97.

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU