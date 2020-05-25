В Саратове объявили «оранжевый уровень опасности» по заморозкам
И воздух и почва охладятся до нуля и ниже
В Саратове ожидаются заморозкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утренние часы сегодня, 25 мая, могут стать очень холодными, температуры понизятся до минусовых.
Об этом со ссылкой на областной гидромецентр предупредили в региональном ГУ МЧС.
- В ночные и утренние часы 25 мая в западных и северо-западных правобережных районах Саратовской области ожидается до 0…-1 градуса в воздухе и на почве, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Этому явлению присвоили оранжевый уровень опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU