В Саратове объявили «оранжевый уровень опасности» по заморозкам

25 Май 2020 2020-05-24T22:47:48+03:00

И воздух и почва охладятся до нуля и ниже

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Утренние часы сегодня, 25 мая, могут стать очень холодными, температуры понизятся до минусовых.

Об этом со ссылкой на областной гидромецентр предупредили в региональном ГУ МЧС.

- В ночные и утренние часы 25 мая в западных и северо-западных правобережных районах Саратовской области ожидается до 0…-1 градуса в воздухе и на почве, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Этому явлению присвоили оранжевый уровень опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU