В Красноармейске местные жители нашли скелет во время строительства дома

25 Май 2020 2020-05-25T08:20:43+03:00

Кости найдены во время рытья траншеи. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Красноармейске Саратовской области найден скелет человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кости были найдены 24 мая во время рытья траншеи под фундамент частного дома.

Владельцы будущего дома обратились в полицию, сообщив о находке. Следователи СУ СКР и судмедэксперт осмотрели скелет. Назначена экспертиза. Будет принято процессуальное решение.

Следователи проводят проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU