В Красноармейске местные жители нашли скелет во время строительства дома
В Красноармейске Саратовской области найден скелет человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кости были найдены 24 мая во время рытья траншеи под фундамент частного дома.
Владельцы будущего дома обратились в полицию, сообщив о находке. Следователи СУ СКР и судмедэксперт осмотрели скелет. Назначена экспертиза. Будет принято процессуальное решение.
Следователи проводят проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU