В больнице Красноармейска умер от ножевых ран мужчина

25 Май 2020 2020-05-24T22:17:53+03:00

По подозрению в убийстве задержана женщина

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В Красноармейске Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал 38-летний мужчина.

Вечером 23 мая его доставили в больницу Красноармейска с ножевыми ранами груди и живота. Мужчина скончался через несколько часов после госпитализации.

По подозрению в убийстве задержана 41-летняя местная жительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU