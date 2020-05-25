В больнице Красноармейска умер от ножевых ран мужчина
В Красноармейске Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал 38-летний мужчина.
Вечером 23 мая его доставили в больницу Красноармейска с ножевыми ранами груди и живота. Мужчина скончался через несколько часов после госпитализации.
По подозрению в убийстве задержана 41-летняя местная жительница.
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ИСТОЧНИК KP.RU