В Балашове найден труп мужчины
Тело нашли в доме на Рабочей
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В Балашове Саратовской области найдено тело местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 61-летнего мужчины нашли около полудня 24 мая в квартире дома по улице Рабочая.
Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и труп. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU