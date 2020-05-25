В Балашове найден труп мужчины

25 Май 2020 2020-05-24T22:10:47+03:00

Тело нашли в доме на Рабочей

Изменить размер текста: A A

В Балашове Саратовской области найдено тело местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 61-летнего мужчины нашли около полудня 24 мая в квартире дома по улице Рабочая.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и труп. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU