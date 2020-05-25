2020-05-24T22:10:47+03:00
Происшествия

В Балашове найден труп мужчины

Тело нашли в доме на Рабочей
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области найдено тело местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 61-летнего мужчины нашли около полудня 24 мая в квартире дома по улице Рабочая.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и труп. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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