Саратовцы смогут лично задать вопрос и. о. руководителя СКР в регионе
И. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Олег Мезрин проведет личный прием граждан.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, он состоится 27 мая в 15 часов в приемной президента РФ Владимира Путина.
Для этого необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (845-2) 74-14-72. Сделать это можно по будням с 09 до 13 часов и с 14 до 18 часов. Также следует указать свои паспортные данные, номер телефона, почтовый адрес и краткие причины обращения.
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ИСТОЧНИК KP.RU