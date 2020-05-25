2020-05-24T22:03:54+03:00
Общество

Саратовцы смогут лично задать вопрос и. о. руководителя СКР в регионе

Олег Мезрин проведет личный прием 27 мая
Екатерина Семенова
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Олег Мезрин. Фото СУ СКР по Саратовской областиОлег Мезрин. Фото СУ СКР по Саратовской области
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И. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Олег Мезрин проведет личный прием граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, он состоится 27 мая в 15 часов в приемной президента РФ Владимира Путина.

Для этого необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (845-2) 74-14-72. Сделать это можно по будням с 09 до 13 часов и с 14 до 18 часов. Также следует указать свои паспортные данные, номер телефона, почтовый адрес и краткие причины обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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