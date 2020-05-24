В саратовских соцсетях «отправляют в отставку» митрополита Лонгина

24 Май 2020 2020-05-24T20:35:33+03:00

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В саратовских соцсетях появилась неоднозначная информация о якобы возможной отставке Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.

Паблик «Типичный Саратов» вечером 24 мая опубликовал пост с информацией от неких «источников в епархии», что владыка не только покидает пост, но и «не будет больше связан с церковью».

Сообщение вызвало множество откликов. Большей частью негативных. Читатели не поверили группе, попросили назвать источники информации.

Скрин соцсетей

- Уважаемый Типичный Саратов! Сегодня же не 1 апреля. Начнем с того, что «епископа Лонгина» не существует. Есть Митрополит Лонгин, который служил и служит Богу и Церкви. Ваша «новость» — это даже не фейк, а чья то больная фантазия, которую невозможно ни опровергать, ни обсуждать серьезно, — написала Наталья Горенюк, руководитель пресс-службы епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU