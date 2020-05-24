В Саратове возложили цветы перед памятником Кириллу и Мефодию
Сегодня, 24 мая, в День славянской письменности и культуры прошло возложение цветов к памятнику около СГУ.
В возложении участвовали митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, ректор Саратовского госуниверситета Алексей Чумаченко и ректор Саратовской консерватории Александр Занорин. Об этом митрополит рассказал на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию установили перед X корпусом СГУ в 2009 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU