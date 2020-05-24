Митрополит Лонгин поздравил мусульман Саратовской области с праздником Ураза-Байрам

24 Май 2020 2020-05-24T18:41:05+03:00

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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин поздравил муфтия Мукаддас-хазрат Бибарсова и всех мусульман области с праздником Ураза-Байрам.

- Поздравляю Вас и всех мусульман Саратовской области с окончанием месяца Рамадан и наступлением одного из важнейших праздников ислама — Ураза-Байрам! Примите наши искренние и добрые пожелания, — написал на своей странице в соцсети Facebook Лонгин.

Он пожелал радости, мира, здоровья и благополучия в домах.

- Пусть будет для всех нас значимо то, что делает счастливой и достойной жизнь каждого человека: уважение к старшим, разумная забота о детях, любовь в семье, общение с единомышленниками, помощь нуждающимся, — написал в поздравлении владыка.

Лонгин затронул тему самоизоляции, напомнив, что мусульмане встречают праздник в напряженных условиях карантина.

- Пусть трудности, которыми наполнен этот непростой во многих отношениях год, не омрачат для вас радости торжества. От души желаю всем здоровья и душевного спокойствия, скорого исцеления и укрепления заболевшим, — поздравил митрополит.

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ИСТОЧНИК KP.RU