Пришедший на рынок без маски митрополит Лонгин: В сложившейся ситуации я полностью виноват
Митрополит Лонгин Саратовский и Вольский, которого без маски на Сенном рынке в Саратове остановили полицейские, извинился за это.
- Последние два дня в сети широко обсуждается инцидент, случившийся на Саратовском Сенном рынке, где меня, за то что я был без маски, остановил наряд полиции. По этому поводу я получаю выражение сочувствия от многих близких и знакомых, за что им глубоко благодарен. Хочу, однако, сказать, что в сложившейся ситуации я полностью виноват в том, что нарушил масочный режим и приношу извинения всем, кого это смутило, — написал митрополит на своей странице в Facebook.
В комментариях под постом многие поспешили поддержать Лонгина.
Запись написал и Родион Нектарий Морозов. Он отметил, что митрополит мало ходит по городу и новая масочная реальность не стала для него привычной, а «веер однотипных публикаций оказался очень похожим на травлю Владыки».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU