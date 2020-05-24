2020-05-24T18:18:31+03:00
Общество

Пришедший на рынок без маски митрополит Лонгин: В сложившейся ситуации я полностью виноват

Владыка извинился за произошедшее
Ольга Симонова
Поделиться:
Митрополита Лонгина на рынке остановила полиция. Кадр из видеоМитрополита Лонгина на рынке остановила полиция. Кадр из видео
Изменить размер текста:

Митрополит Лонгин Саратовский и Вольский, которого без маски на Сенном рынке в Саратове остановили полицейские, извинился за это.

- Последние два дня в сети широко обсуждается инцидент, случившийся на Саратовском Сенном рынке, где меня, за то что я был без маски, остановил наряд полиции. По этому поводу я получаю выражение сочувствия от многих близких и знакомых, за что им глубоко благодарен. Хочу, однако, сказать, что в сложившейся ситуации я полностью виноват в том, что нарушил масочный режим и приношу извинения всем, кого это смутило, — написал митрополит на своей странице в Facebook.

В комментариях под постом многие поспешили поддержать Лонгина.

Запись написал и Родион Нектарий Морозов. Он отметил, что митрополит мало ходит по городу и новая масочная реальность не стала для него привычной, а «веер однотипных публикаций оказался очень похожим на травлю Владыки».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове возложили цветы перед памятником Кириллу и Мефодию
Саратовцы заметили новое строение на набережной Космонавтов
Митрополит Лонгин поздравил мусульман Саратовской области с праздником Ураза-Байрам
Пришедший на рынок без маски митрополит Лонгин: В сложившейся ситуации я полностью виноват
Саратовцев предупреждают о заморозках
Пропавший в Саратове мужчина с удочкой погиб
Саратовские росгвардейцы вернули родителям потерявшегося «восьмилетку»
В Саратове спасатели вызволили котенка из железной трубы
В честь 95-летия «Комсомольской правды» выходит юбилейный выпуск газеты
Ночью в Саратове водитель ВАЗа врезался в бетонные плиты и сбежал
В Саратове ищут пенсионера с возможной потерей памяти
Мусульмане в Саратове отмечают Ураза-Байрам: поздравление губернатора и онлайн-проповедь муфтия Бибарсова
Валерия рассказала, что артистам во время карантина нужна поддержка
Вячеслав Володин поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием
Саратовцы могут подать онлайн-заявку на отстрел кабанов, косуль и оленей
В Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека
Начальник саратовского рыбнадзора о любителях незаконной рыбалки: Сейчас жулики становятся хитрее
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Алексей Зайцев обозначил самые важные направления ремонта трасс Саратовской области в 2020 году
Саратовец вырвал трубу из газовой плиты и подверг опасности жителей многоэтажки
В Саратове мошенники оформили на желающую играть на бирже женщину кредит в почти 1 млн рублей
В закрытом на карантин Краснокутском районе каждый день дезинфицируют десятки домов
Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 мая: еще 97 новых случаев
Подросток за рулем «семерки» в Саратове влетел в столб