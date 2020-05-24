Пришедший на рынок без маски митрополит Лонгин: В сложившейся ситуации я полностью виноват

24 Май 2020 2020-05-24T18:18:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Митрополит Лонгин Саратовский и Вольский, которого без маски на Сенном рынке в Саратове остановили полицейские, извинился за это.

- Последние два дня в сети широко обсуждается инцидент, случившийся на Саратовском Сенном рынке, где меня, за то что я был без маски, остановил наряд полиции. По этому поводу я получаю выражение сочувствия от многих близких и знакомых, за что им глубоко благодарен. Хочу, однако, сказать, что в сложившейся ситуации я полностью виноват в том, что нарушил масочный режим и приношу извинения всем, кого это смутило, — написал митрополит на своей странице в Facebook.

В комментариях под постом многие поспешили поддержать Лонгина.

Запись написал и Родион Нектарий Морозов. Он отметил, что митрополит мало ходит по городу и новая масочная реальность не стала для него привычной, а «веер однотипных публикаций оказался очень похожим на травлю Владыки».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU