Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 мая 2020 года: еще 97 случаев
Общее количество зараженных коронавирусом в Саратове на 25 мая 2020 года составило 2 418
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В Саратовской области на утро 25 мая 2 418 зараженных коронавирусом.
За прошедшие сутки стало известно о еще 97 выявленных случаях.
Больше всего заразились в Саратове, Энгельсском и Ершовском районах — 29, 13 и 7 соответственно.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Выздоровели в регионе 761 человек, а скончались — 20.
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ИСТОЧНИК KP.RU