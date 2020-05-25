Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 мая 2020 года: еще 97 случаев

25 Май 2020 2020-05-24T16:57:59+03:00

Общее количество зараженных коронавирусом в Саратове на 25 мая 2020 года составило 2 418

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В Саратовской области на утро 25 мая 2 418 зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки стало известно о еще 97 выявленных случаях.

Больше всего заразились в Саратове, Энгельсском и Ершовском районах — 29, 13 и 7 соответственно.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Выздоровели в регионе 761 человек, а скончались — 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU