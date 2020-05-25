В понедельник столбик термометра поднимется до +20 градусов
Ветер подует с юго-запада
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В Саратове в понедельник днем, 25 мая, температура поднимется до +18…+20 градусов.
- Погода будет с переменной облачностью. Существенных осадков днем не будет. Утром ожидается туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Ветер подует с юго-запада со скоростью 3–8 м/с и порывами до 12 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU