В понедельник столбик термометра поднимется до +20 градусов

25 Май 2020 2020-05-24T16:38:33+03:00

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В Саратове в понедельник днем, 25 мая, температура поднимется до +18…+20 градусов.

- Погода будет с переменной облачностью. Существенных осадков днем не будет. Утром ожидается туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 3–8 м/с и порывами до 12 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU