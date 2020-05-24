Саратовцев предупреждают о заморозках

24 Май 2020 2020-05-24T16:32:46+03:00

До -1 градуса может похолодать в Правобережье

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Жителей Саратовской области предупреждают о заморозках.

- В ночные и утренние часы 25 мая в западных и северо-западных Правобережных районах ожидается до 0…-1 градуса в воздухе и на почве, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Этим явлениям присвоили оранжевый уровень опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU