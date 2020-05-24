Саратовцев предупреждают о заморозках
До -1 градуса может похолодать в Правобережье
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Жителей Саратовской области предупреждают о заморозках.
- В ночные и утренние часы 25 мая в западных и северо-западных Правобережных районах ожидается до 0…-1 градуса в воздухе и на почве, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Этим явлениям присвоили оранжевый уровень опасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU