Пропавший в Саратове мужчина с удочкой погиб
Волонтеры выразили соболезнования
Изменить размер текста:
Пропавший в Саратове вчера, 23 мая, Юрий Борисов погиб.
- Искренние соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».
Напомним, 80-летний мужчина с возможной потерей памяти пропал в СНТ «Жасмин» Ленинского района. При себе у пенсионера была удочка.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU