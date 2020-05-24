Пропавший в Саратове мужчина с удочкой погиб

24 Май 2020 2020-05-24T16:25:42+03:00

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Пропавший в Саратове вчера, 23 мая, Юрий Борисов погиб.

- Искренние соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 80-летний мужчина с возможной потерей памяти пропал в СНТ «Жасмин» Ленинского района. При себе у пенсионера была удочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU