Саратовские росгвардейцы вернули родителям потерявшегося «восьмилетку»
В Саратове росгвардейцы вернули родителям потерявшегося мальчика.
- Во время патруля в Кировском районе был получен сигнал, что около Покровского храма ходит в одиночку ребенок. Прибывшие сотрудники обнаружили на прилегающей к храму территории испуганного восьмилетнего мальчика, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.
Ребенок рассказал, что гостил у бабушки с дедушкой, выехал со двора на велосипеде и заблудился.
Вместе с мальчиком правоохранители пошли искать его дом. В это время уже обеспокоенные родители пытались его найти.
Школьника передали отцу, который поблагодарил росгвардейцев за оказанную помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU