2020-05-24T16:22:06+03:00
Общество

Саратовские росгвардейцы вернули родителям потерявшегося «восьмилетку»

Мальчик отправился кататься на велосипеде и заблудился
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы областной РосгвардииФото пресс-службы областной Росгвардии
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В Саратове росгвардейцы вернули родителям потерявшегося мальчика.

- Во время патруля в Кировском районе был получен сигнал, что около Покровского храма ходит в одиночку ребенок. Прибывшие сотрудники обнаружили на прилегающей к храму территории испуганного восьмилетнего мальчика, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Ребенок рассказал, что гостил у бабушки с дедушкой, выехал со двора на велосипеде и заблудился.

Вместе с мальчиком правоохранители пошли искать его дом. В это время уже обеспокоенные родители пытались его найти.

Школьника передали отцу, который поблагодарил росгвардейцев за оказанную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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