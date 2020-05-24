В Саратове спасатели вызволили котенка из железной трубы
В Ленинском районе Саратова спасатели вызволили котенка из железной трубы.
- Животное упало в железную трубу опоры воздушной линии теплотрассы на Зеркальной, 11, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
В энергетической компании, кому принадлежит труба, разрешили сделать отверстие, чтобы вытащить котенка.
Питомца после спасения передали хозяйке, а торец трубы заткнули стеклотканью.
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ИСТОЧНИК KP.RU