В Саратове спасатели вызволили котенка из железной трубы

24 Май 2020 2020-05-24T15:50:17+03:00

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В Ленинском районе Саратова спасатели вызволили котенка из железной трубы.

- Животное упало в железную трубу опоры воздушной линии теплотрассы на Зеркальной, 11, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

В энергетической компании, кому принадлежит труба, разрешили сделать отверстие, чтобы вытащить котенка.

Питомца после спасения передали хозяйке, а торец трубы заткнули стеклотканью.

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ИСТОЧНИК KP.RU