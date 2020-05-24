В честь 95-летия «Комсомольской правды» выходит юбилейный выпуск газеты
Ровно 95 лет назад, 24 мая 1925 года, вышел первый номер газеты «Комсомольская правда».
Во вторник, 26 мая, жители Саратовской области смогут приобрести уникальный специальный выпуск «Комсомолки» к юбилею. В нем собраны лучшие материалы за всю историю издания.
Читатели «Комсомолки» увидят страницы самого первого выпуска, узнают, чем живет газета сейчас. Также в выпуске вспомнят наиболее знаковые материалы, например, интервью с Гагариным, первое интервью Владимира Путина.
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ИСТОЧНИК KP.RU