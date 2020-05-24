2020-05-24T14:59:09+03:00
Общество

В честь 95-летия «Комсомольской правды» выходит юбилейный выпуск газеты

В нем собраны лучшие материалы за всю историю издания
Ольга Симонова
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К 95-летию «Комсомольская правда» выпускает специальный номер газетыК 95-летию «Комсомольская правда» выпускает специальный номер газеты
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Ровно 95 лет назад, 24 мая 1925 года, вышел первый номер газеты «Комсомольская правда».

Во вторник, 26 мая, жители Саратовской области смогут приобрести уникальный специальный выпуск «Комсомолки» к юбилею. В нем собраны лучшие материалы за всю историю издания.

Читатели «Комсомолки» увидят страницы самого первого выпуска, узнают, чем живет газета сейчас. Также в выпуске вспомнят наиболее знаковые материалы, например, интервью с Гагариным, первое интервью Владимира Путина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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