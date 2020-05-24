Ночью в Саратове водитель ВАЗа врезался в бетонные плиты и сбежал
Пострадал 29-летний пассажир авто
Изменить размер текста:
В Волжском районе Саратова сегодня ночью, 24 мая, гражданин за рулем ВАЗ-2114 устроил ДТП.
- В 03:05 на Октябрьской, 59 водитель не справился с управлением и наехал на бетонные плиты, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
В аварии пострадал пассажир автомобиля — 29-летний мужчина. Его госпитализировали. Водителя сейчас устанавливают.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU