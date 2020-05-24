Ночью в Саратове водитель ВАЗа врезался в бетонные плиты и сбежал

24 Май 2020 2020-05-24T13:58:38+03:00

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В Волжском районе Саратова сегодня ночью, 24 мая, гражданин за рулем ВАЗ-2114 устроил ДТП.

- В 03:05 на Октябрьской, 59 водитель не справился с управлением и наехал на бетонные плиты, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В аварии пострадал пассажир автомобиля — 29-летний мужчина. Его госпитализировали. Водителя сейчас устанавливают.

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ИСТОЧНИК KP.RU