В Саратове ищут пенсионера с возможной потерей памяти
В Ленинском районе Саратова пропал 80-летний Юрий Борисов.
Как сообщает отряд «Лиза Алерт», мужчина исчез в СНТ «Жасмин» вчера, 23 мая.
У пенсионера возможная потеря памяти.
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые.
Юрий Борисов был одет в светло-бежевую ветровку, черные спортивные трико, черные с синим кроссовки.
С собой у пропавшего была удочка.
Если вы видели его, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU