2020-05-24T13:40:22+03:00
Общество

В Саратове ищут пенсионера с возможной потерей памяти

У него при себе была удочка
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова пропал 80-летний Юрий Борисов.

Как сообщает отряд «Лиза Алерт», мужчина исчез в СНТ «Жасмин» вчера, 23 мая.

У пенсионера возможная потеря памяти.

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые.

Юрий Борисов был одет в светло-бежевую ветровку, черные спортивные трико, черные с синим кроссовки.

С собой у пропавшего была удочка.

Если вы видели его, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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