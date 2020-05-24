2020-05-24T13:01:17+03:00
Общество

Мусульмане в Саратове отмечают Ураза-Байрам: поздравление губернатора и онлайн-проповедь муфтия Бибарсова

Из соборной мечети Саратова велась онлайн-трансляция праздничной проповеди [видео]
Ольга Симонова
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Соборная мечеть СаратоваСоборная мечеть СаратоваФото: Ольга Симонова
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Мусульмане сегодня, 24 мая, отмечают Ураза-Байрам. Это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.

С праздником мусульман Саратовской области поздравил губернатор Валерий Радаев.

- Эти торжества символизируют большую духовность, милосердие, стремление людей к заботе о близких. Ураза-Байрам — неотъемлемая часть религиозного и культурного наследия, вековых традиций, которые бережно передаются из поколения в поколение, делают мир лучше и светлее, — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он также попросил принять слова огромной благодарности за добрые дела: за благотворительные акции во время коронавирусной пандемии, поддержку врачей, пожилых людей.

С праздничной проповедью к мусульманам обратился муфтий Саратовской области, председатель Духовного управления мусульман Поволжья Мукаддас-хазрат Бибарсов.

Он отметил, что несмотря на самоизоляцию, соблюдая ее, «мы можем показать, что у нас великий праздник».

- Пусть и без посещения друг друга, пусть мечети наши закрыты сегодня для посетителей. Но праздник не отменяется, это главное торжество ислама и мусульман. Мы можем украсить свои квартиры, свои дворы, свои подъезды и показать, что у нас великий праздник, — сказал Бибарсов.

В проповеди муфтий поблагодарил меценатов, которые помогают попавшим в трудную ситуацию соотечественникам. Он также выразил большую благодарность врачам и медработникам.

Прямая трансляция праздничной проповеди муфтия Мукаддаса-хазрата Бибарсова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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