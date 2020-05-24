Валерия рассказала, что артистам во время карантина нужна поддержка

24 Май 2020 2020-05-24T12:48:00+03:00

По ее словам, не все артисты — звезды, и они действительно голодают

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Певица Валерия, уроженка Саратовской области, в комментариях к одной из публикаций в Instagram ответила на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина, который ранее заявил о «чудовищном» положении артистов.

Один из пользователей соцсети написал в комментариях под постом артистки: «Там Шнур говорил вы бедствуете ! Куда сосисок выслать ?» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

- Ну Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) — очень бы не помешала, — ответила комментатору Валерия и добавила после, что не все артисты — звезды, и они действительно голодают.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что из-за пандемии коронавируса, отмены концертов и других мероприятий многие артисты оказались в «чудовищной ситуации».

- Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить, — рассказал Пригожин.

Он отметил, что в похожем состоянии сейчас находятся артисты театра и цирка, а также танцоры и музыканты.

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ИСТОЧНИК KP.RU