Вячеслав Володин поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием

24 Май 2020 2020-05-24T12:13:46+03:00

Он пожелал новых творческих успехов и всего самого доброго

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 24 мая, поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием.

- Поздравляю Вас и весь коллектив «Комсомольской правды» с 95-летием выхода первого номера газеты. Несколько поколений выросло вместе с «Комсомолкой» — одним из самых популярных, авторитетных и массовых печатных изданий, — написал в письме главному редактору газеты Владимиру Сунгоркину Вячеслав Володин.

Спикер ГД отметил, что газета пишет о том, что действительно волнует людей, поднимает важные для страны темы и выносит на обсуждение проблемы, которые требуют решения в интересах наших граждан.

Также Володин заявил, что с помощью современных технологий «Комсомольская правда» расширяет свою аудиторию и возможности для обратной связи.

- Журналистам газеты интересно мнение людей, и читатели это чувствуют, доверяют «Комсомолке», остаются ей верны. Желаю Вам И Вашему коллективу новых творческих успехов и всего самого доброго, — написал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы поздравил «Комсомольскую Правду» с юбилеем

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ИСТОЧНИК KP.RU