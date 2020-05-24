Вячеслав Володин поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 24 мая, поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием.
- Поздравляю Вас и весь коллектив «Комсомольской правды» с 95-летием выхода первого номера газеты. Несколько поколений выросло вместе с «Комсомолкой» — одним из самых популярных, авторитетных и массовых печатных изданий, — написал в письме главному редактору газеты Владимиру Сунгоркину Вячеслав Володин.
Спикер ГД отметил, что газета пишет о том, что действительно волнует людей, поднимает важные для страны темы и выносит на обсуждение проблемы, которые требуют решения в интересах наших граждан.
Также Володин заявил, что с помощью современных технологий «Комсомольская правда» расширяет свою аудиторию и возможности для обратной связи.
- Журналистам газеты интересно мнение людей, и читатели это чувствуют, доверяют «Комсомолке», остаются ей верны. Желаю Вам И Вашему коллективу новых творческих успехов и всего самого доброго, — написал Вячеслав Володин.
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ИСТОЧНИК KP.RU