Саратовцы могут подать олнайн-заявку на отстрел кабанов, косуль и оленей
С 15 мая в Саратовской области принимаются заявки от охотников на участие в жеребьевке.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, состоится распределение разрешений на добычу кабана, косули сибирской, оленя благородного, оленя пятнистого и лося.
Заявку можно подать до 31 мая дистанционно в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Все вопросы по процедуре жеребьевки, уточнению своего порядкового номера можно узнать в комитете охотничьего хозяйства по телефону 50-33-03.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU