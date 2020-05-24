Саратовцы могут подать олнайн-заявку на отстрел кабанов, косуль и оленей

24 Май 2020 2020-05-24T12:08:24+03:00

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С 15 мая в Саратовской области принимаются заявки от охотников на участие в жеребьевке.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, состоится распределение разрешений на добычу кабана, косули сибирской, оленя благородного, оленя пятнистого и лося.

Заявку можно подать до 31 мая дистанционно в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все вопросы по процедуре жеребьевки, уточнению своего порядкового номера можно узнать в комитете охотничьего хозяйства по телефону 50-33-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU