От коронавируса в Саратовской области скончались 20 человек
В Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека.
Эти данные опубликовал сайт «стопкоронавирус.рф».
Таким образом, общее количество скончавшихся составило 20.
Еще 38 человек с коронавирусом скончались по иным причинам.
Выздоровевших — 761.
Всего в Саратовской области зафиксировано 2 418 зараженных коронавирусом, только за сегодня — 97.
География распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU