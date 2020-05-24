2020-05-24T11:55:07+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в Саратовской области скончались 20 человек

Два новых случая смерти опубликовал официальный сайт «стопкоронавирус.рф»
Ольга Симонова
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В Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека.

Эти данные опубликовал сайт «стопкоронавирус.рф».

Таким образом, общее количество скончавшихся составило 20.

Еще 38 человек с коронавирусом скончались по иным причинам.

Выздоровевших — 761.

Всего в Саратовской области зафиксировано 2 418 зараженных коронавирусом, только за сегодня — 97.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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