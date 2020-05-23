2020-05-24T11:39:16+03:00
Общество

В Саратовской области скончались 38 человек с коронавирусом

Смерть у них наступила от иных причин
Ольга Симонова
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В Саратовской области скончались 38 человек с коронавирусом. Однако умерли они по другим причинам.

Как рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин, 26 пациентов скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, у троих причиной смерти стали онкологические заболевания, по двое — от обструктивных заболеваний легких, от тяжелых иммунодефицитных состояний и от острого нарушения мозгового кровообращения. По одному человеку скончалось от хронического заболевания печени, от сахарного диабета с множественными сосудистыми осложнениями и хронической болезнью почек, еще один совершил суицид.

Такие данные Костин озвучил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Всего от коронавируса скончались 20 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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