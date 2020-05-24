Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

24 Май 2020 2020-05-24T11:11:54+03:00

Общее количество зараженных в области — 2 418 человек

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Федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 24 мая, подтвердил данные регионального о 97 новых заболевших COVID-19 в Саратовской области.

Общее количество зараженных в регионе — 2 418 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 8 599 новых заразившихся.

Из них почти половина — 43,9% — не имели клинических проявлений болезни.

Также за сутки в РФ от коронавируса скончались 153 человека, а выздоровели — 5 363.

За весь период в России выявлено более 344 тыс. случаев заболевания COVID-19.

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU