Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 24 мая, подтвердил данные регионального о 97 новых заболевших COVID-19 в Саратовской области.
Общее количество зараженных в регионе — 2 418 человек.
За последние сутки в России зафиксировано 8 599 новых заразившихся.
Из них почти половина — 43,9% — не имели клинических проявлений болезни.
Также за сутки в РФ от коронавируса скончались 153 человека, а выздоровели — 5 363.
За весь период в России выявлено более 344 тыс. случаев заболевания COVID-19.
География распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU