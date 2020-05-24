Начальник саратовского рыбнадзора о любителях незаконной рыбалки: Сейчас жулики становятся хитрее

24 Май 2020 2020-05-24T11:19:08+03:00

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В районе поселка Анисовка Энгельсского района сегодня, 24 мая, прошел рейд по выявлению незаконных рыбаков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие началось с 04:00. В нем участвовали сотрудники рыбнадзора, полиции, а также комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Напомним, с 1 мая на некоторых территориях Саратовской области действует запрет на ловлю рыбы. Заядлым рыбакам можно рыбачить с берега удочкой, на которой может быть не более двух крючков, и не находясь на моторной лодке.

Во время рейда из сетей выпускали рыбу и раков. Фото Алины Маликовой

Также рейд приурочен к федеральной масштабной акции «Всероссийский день без сетей». Представители рыбнадзора вытащили со дна реки несколько сетей.

Кроме того, во время рейда нашли вентери и самоловы, из которых вытащили несколько лещей, раков и двустворчатых моллюсков. За поимку этих видов грозят двойные штрафы — за леща, например, 1 тыс. рублей.

Собравшиеся к тому же выпустили из сетей в воду сома с икрой примерно 50 см длиной.

Обратно в реку выпустили сома длиной примерно 50 см. Фото Алины Маликовой

Запрет на ловлю рыбы сетями действует уже два года, а покупать их нельзя с января 2020 года. Разрешено заниматься таким промыслом только специализированным промпредприятиям.

Со дна реки подняли сети. Фото Алины Маликовой

- Сейчас жулики становятся хитрее, некоторых и не пугают штрафы. Например, на данный момент за ловлю одного судака предусмотрен штраф в размере 6,6 тыс. рублей, — отметил начальник отдела государственного контроля надзора охраны водных биологических ресурсов и среды обитания Саратовской области Евгений Орленко.

Во время рейда правоохранители заметили за запрещенной деятельностью двух рыбаков. Мужчины на лодке без мотора, но с сетями, заявили, что просто отдыхают. Однако потом признались, что все-таки собирались ставить сети.

Правоохранители заметили за запрещенной деятельностью двух рыбаков. Фото Алины Маликовой

В отношении жителей Энгельса составили административный протокол и изъяли лодку ПВХ Румб 260 и сети. Нарушителям грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

Евгений Орленко также отметил, что за время майских праздников составлено 59 уголовных дел из-за незаконных рыбалок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780862" frameborder="0"></iframe> Распутывание рыболовных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU